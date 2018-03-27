Жительница Альметьевска представит Татарстан на «Mrs. World Russia 2018»
Татарстан в конкурсе «Mrs. World Russia 2018» («Миссис Россия Мира 2018») представит жительница Альметьевска Виктория Булатова, сообщили в
Татарстан в конкурсе «Mrs. World Russia 2018» («Миссис Россия Мира 2018») представит жительница Альметьевска Виктория Булатова, сообщили в
Финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018» состоится 2 июня в Краснодаре.
Его победительница будет представлять страну на престижном международном конкурсе «Миссис Мира-2018».
Итак, на российском этапе Татарстан представит молодая мама, директор школы художественной гимнастики, тренер по художественной гимнастике Виктория Булатова. Конкуренцию на конкурсе ей составят 15 участниц.
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