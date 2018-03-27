Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерово

«Мы понимаем, что погибших родных и близких уже не вернуть. Тем не менее не имеем морального права быть безучастными. Мы поможем кемеровчанам как можем. Важно показать российскому обществу, что жители нашего региона не остаются в стороне, если в чей-то дом пришла беда», — сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.