Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерово

«Мы понимаем, что погибших родных и близких уже не вернуть. Тем не менее не имеем морального права быть безучастными. Мы поможем кемеровчанам как можем. Важно показать российскому обществу, что жители нашего региона не остаются в стороне, если в чей-то дом пришла беда», — сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Религиозный деятель также отметил, что в Галеевской мечети Казани совершили дуа (специальную молитву) за погибших и пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре.
«Мусульмане в единой молитве помолились об их скорейшем выздоровлении и придании терпения и сил родным и близким, чьи близкие погибли в этой трагедии», — заключил муфтий Татарстана.
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