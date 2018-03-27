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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В рамках специальной благотворительной акции помочь тем, кто пострадал при пожаре в торговом центре в Кемерово, может каждый правоверный, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Мы понимаем, что погибших родных и близких уже не вернуть. Тем не менее не имеем морального права быть безучастными. Мы поможем кемеровчанам как можем. Важно показать российскому обществу, что жители нашего региона не остаются в стороне, если в чей-то дом пришла беда», — сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Религиозный деятель также отметил, что в Галеевской мечети Казани совершили дуа (специальную молитву) за погибших и пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре.

«Мусульмане в единой молитве помолились об их скорейшем выздоровлении и придании терпения и сил родным и близким, чьи близкие погибли в этой трагедии», — заключил муфтий Татарстана.

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