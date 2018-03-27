Медицинской академии в Крыму выделят дополнительный корпус
Корпус расположен в Симферополе на улице Ракетной.
Корпус расположен в Симферополе на улице Ракетной.
Медакадемии им. С. И. Георгиевского КФУ выделят корпус от Федерального агентства научных организаций, передает Крыминформ, ссылаясь на главу республики Сергея Аксенова.
Корпус расположен в крымской столице на улице Ракетной.
«Решение о передаче корпуса Медицинской академии, входящей в состав Крымского федерального университета, из ФАНО было принято вчера. Два этажа данного здания уже были закреплены за академией, а сегодня еще три дополнительно отойдут Медакадемии», — отметил Аксёнов.
Он подчеркнул, что дополнительные помещения расширят базу академии, а также позволят улучшить подготовку медицинских кадров.
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