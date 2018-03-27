Медицинской академии в Крыму выделят дополнительный корпус

Медакадемии им. С. И. Георгиевского КФУ выделят корпус от Федерального агентства научных организаций, передает Крыминформ, ссылаясь на главу республики Сергея Аксенова.

«Решение о передаче корпуса Медицинской академии, входящей в состав Крымского федерального университета, из ФАНО было принято вчера. Два этажа данного здания уже были закреплены за академией, а сегодня еще три дополнительно отойдут Медакадемии», — отметил Аксёнов.