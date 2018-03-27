Прокуратура взяла на контроль вопрос с ремонтом Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналистам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов, после того, как что свежеуложенная дорожная плитка на улице уже местами «пошла волной», прокуратура организовала проверку обстоятельств данного инцидента. Также проверка коснулась исполнения законодательства при заключению контракта на выполнение ремонтных работ и при приемке работ.

Как пояснил Дмитрий Трусов, проверка показала, что подрядчик выполнил ремонт в соответствие с техническим заданием, которое оговаривалось в контракте.

Однако одной из причин ненормативного состояния дорожного покрытия стало разрешение проезда по улице большегрузного транспорта, хотя улица является пешеходной и покрытие не предназначалось для большегрузов. Дмитрий Трусов отметил, что большегрузный транспорт стал проходить по ул. Большой Покровской из-за того, что в районе улицы осуществлялось строительство ряда объектов.

«По факту выявленных нарушений прокуратура внесла предоставление в адрес главы Нижнего Новгорода. Сейчас, сроки выполнения преставления не истекли, а одним из требований является устранение нарушений и обеспечение пешеходного покрытия улицы в нормативное состояние. Но пока это вопрос решить нельзя, и он откладывается до наступления круглосуточной положительной температуры воздуха», — сказал Дмитрий Трусов.

Он добавил, что данная ситуация находится под контролем региональной прокуратуры, но при наступлении положительной температуры ведомство вновь поднимет вопрос о ремонте улицы и соблюдения законодательства «О комфортной городской среде».

Напомним, что после разрушения дорожной плитки на ул. Большой Покровской первый зампред комитета по регламенту Государственной Думы РФ, член президиума фракции ЛДПР в ГД ФС РФ, куратор Нижегородской области Александр Курдюмов сообщил, что направил в МВД и генпрокуратуру РФ заявления с просьбой провести проверку расходования средств при ремонте улицы.

Первый этап ремонта дорожного покрытия улицы завершился в конце 2017 года. Стоимость контракта составила 172,763 млн. рублей. Именно это дорожное покрытие и стало предметом проверки прокуратуры. Планируется, что занимающийся ремонтом Большой Покровской подрядчик устранит недочеты весной 2018 года.