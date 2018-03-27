В Ленобласти проверят безопасность ТЦ после трагедии в Кемерово

Источник: РИА Новости

«По поручению губернатора Александра Дрозденко учения совместно с главами районов и сотрудниками МЧС будут проводиться со 2 апреля в течение 10 дней во всех муниципальных районах. Областные торговые центры будут проверены как на работоспособность систем пожаротушения, так и на умение персонала грамотно организовать эвакуацию посетителей», — говорится в сообщении.

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Глава региона планирует не только координировать эту работу, но и лично примет участие в тренировках на случай чрезвычайных ситуаций во Всеволожске и Гатчине.

В память о жертвах пожара в Кемерово жители области несут цветы и устанавливают свечи на главных площадях городов и поселков Ленинградской области. В Кингисеппе народная акция #скорбимвместе проходит на Октябрьском бульваре, в Тосно жители приходят к зданию администрации на проспекте Ленина, 32, в Волхове жертв кемеровской трагедии вспоминают на площади Ленина.

Единый общеобластной «час памяти», как и во всей России, начнется во вторник в 17 часов по московскому времени. В районных центрах Ленинградской области будут зажжены свечи, пройдут траурные службы с участием представителей основных религиозных конфессий, будут установлены «открытые микрофоны» для тех, кто хочет выразить свою скорбь и поддержать родственников жертв кемеровской трагедии. В ходе акции #скорбимвместе пройдет минута молчания.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.