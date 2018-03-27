Школьница из Баку включена в рейтинг самых перспективных изобретателей по версии Forbes
Рейхан Джамалова представила на форуме GES 2017 установку Rainenergy, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.
Рейхан Джамалова представила на форуме GES 2017 установку Rainenergy, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.
БАКУ, 27 марта. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Пятнадцатилетняя бакинская школьница Рейхан Джамалова включена в рейтинг «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет», опубликованный журналом Forbes.
Юная изобретательница стала первым представителем Азербайджана, вошедшим в данный рейтинг, сообщило бакинское информационное агентство Trend. Всего в него включены имена 29 человек.
О Рейхан заговорили после Глобального саммита предпринимательства (GES 2017), прошедшего в Индии
Устройство состоит из четырех основных частей: коллектора дождевой воды, резервуара, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору и вырабатывает энергию, которая затем скапливается в аккумуляторе.
На саммите было признано, что изобретение Рейхан, которая стала одной из самых юных участниц форума, может стать альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными муссонными дождями, уменьшив нагрузку на линии электропередачи. Сейчас рассматриваются возможности для налаживания промышленного производства изобретенного школьницей устройства.
Девочка, которая родом из города Губа на севере Азербайджана, в настоящее время учится в одном из бакинских лицеев. По словам родителей и учителей, Рейхан с детства увлекается наукой и изобретательством, демонстрируя хорошие знания в физике, химии и математике. Сама юная изобретательница призналась, что хочет стать астрофизиком и получить Нобелевскую премию.
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