Блогер обратил внимание на закрытые на замки аварийные выходы в школах

Согласно официальной «Инструкции по противодействию терроризму», входные двери в российских школах и детских садах, где нет постоянной охраны, должны быть опечатаны. Известный блогер и предприниматель Илья Варламов обратил внимание на то, что в российских учебных заведениях специальных дверей на аварийных выходах практически не ставят. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

«В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. Но в России такие почти не применяются, тем более в школах», — написал он. «Вы уверены, что в случае чего учителя успеют снять пломбы с опечатанных дверей, найти ключи и открыть все запасные выходы?», — поинтересовался блогер.

В качестве примера Варламов привел одну из московских школ. Двери аварийных выходов там оказались закрыты на велосипедные замки.

Правила о антитеррористической безопасности прописаны в инструкции, которую должны соблюдать все школы и детские сады. Документ опубликован, например, на сайте детского сада № 5 города Можайска, в школе МАОУ СОШ в селе Бердюжье (Тюменская область), московской школе 2109.