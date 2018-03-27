Морпехи ЧФ отрабатывают боевую стрельбу на учениях в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. На полигонах Крыма морские пехотинцы Черноморского флота проводят тактические учения с отрабатыванием боевой стрельбы. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. На полигонах Крыма морские пехотинцы Черноморского флота проводят тактические учения с отрабатыванием боевой стрельбы. Об этом сообщает
В учениях задействованы около 200 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ. В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.
«На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок “Нона” 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учения после срыва организованной высадки десанта подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника», — рассказали в
Личный состав другой роты отработал действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований.
«В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности», — отметили в
Рассчитанные на трое суток тактические учения завершатся маршем подразделений в пункт постоянной дислокации.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.