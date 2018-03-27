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16:24 (мск), источник: РИА Крым

Морпехи ЧФ отрабатывают боевую стрельбу на учениях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. На полигонах Крыма морские пехотинцы Черноморского флота проводят тактические учения с отрабатыванием боевой стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Источник: РИА "Новости"

В учениях задействованы около 200 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ. В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

«На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок “Нона” 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учения после срыва организованной высадки десанта подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Личный состав другой роты отработал действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

«В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности», — отметили в пресс-службе.

Рассчитанные на трое суток тактические учения завершатся маршем подразделений в пункт постоянной дислокации.

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