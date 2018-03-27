Морпехи ЧФ отрабатывают боевую стрельбу на учениях в Крыму

В учениях задействованы около 200 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ. В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

«На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок “Нона” 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учения после срыва организованной высадки десанта подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого, при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника», — рассказали в пресс-службе.