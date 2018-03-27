В Краснодаре театры отменили спектакли в связи с трагедией в Кемерово

Как сообщили в пресс-службе драматического театра, мероприятие, которое должно было состояться 27 марта, отменено. Мероприятие перенесено на апрель, точная дата будет сообщена позднее.
В Краевом театре кукол отменили спектакль «Легенда о волшебном полотне». Его должны были показать в среду, однако 28 марта — день национального траура в России. Купившим билеты посетителям предложено вернуть пригласительные в кассы театра.
Напомним, страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство — дети. Однако в социальных сетях распространяется информация о более чем 300 жертвах пожара. Эти данные официальные ведомства не подтверждают.
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