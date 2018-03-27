В Сочи заложат сад сакуры
Он станет символом
Он станет символом
Церемония открытия сада состоится 6 апреля. В нем высадят 18 деревьев сакуры. Также в Сочи планируют учредить фестиваль японской культуры, который будет проводиться ежегодно, сообщает
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