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17:32 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи заложат сад сакуры

Он станет символом русско-японской дружбы.

Церемония открытия сада состоится 6 апреля. В нем высадят 18 деревьев сакуры. Также в Сочи планируют учредить фестиваль японской культуры, который будет проводиться ежегодно, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэры Сочи и японского Нагато подписали соглашение о сотрудничестве. Города обменяются опытом в практике дельфинотерапии и утилизации мусора.

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