Торговые центры вредят городам, заявил главный архитектор Москвы

«Торговые центры — явление довольно уродское и для городов несет только негатив», — сказал он, добавив, что такие объекты приносят пользу только их владельцам.

Кузнецов пояснил, что, в частности, они зачастую осложняют транспортную ситуацию и «убивают» все мелкие территории вокруг.

Чиновник отметил, что сама идея торговых центров, соответствующая парадигме потребительского общества, довольно порочна. При этом стремление добиться больших людских потоков часто противоречит нормам безопасности и требованиям в части эвакуации. По его словам, общемировой принцип относительно таких объектов заключается в том, что чем дальше они расположены от центра города, тем лучше.

«Я сам в них не бываю, мне такой формат неинтересен. Надеюсь, мы доживем до времени, когда они выйдут из моды», — сказал собеседник агентства.

Говоря о безопасности в торговых центрах, Кузнецов выразил мнение, что избыточные нормативы и проверки часто не помогают, нужна персональная ответственность тех, кто строит и эксплуатирует.