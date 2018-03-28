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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:53 (мск), источник: РИА Недвижимость

Торговые центры вредят городам, заявил главный архитектор Москвы

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Торговые центры — негативное для городов явление, создающее значительное число проблем, заявил РИА Недвижимость главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Торговые центры — явление довольно уродское и для городов несет только негатив», — сказал он, добавив, что такие объекты приносят пользу только их владельцам.

Кузнецов пояснил, что, в частности, они зачастую осложняют транспортную ситуацию и «убивают» все мелкие территории вокруг.

Чиновник отметил, что сама идея торговых центров, соответствующая парадигме потребительского общества, довольно порочна. При этом стремление добиться больших людских потоков часто противоречит нормам безопасности и требованиям в части эвакуации. По его словам, общемировой принцип относительно таких объектов заключается в том, что чем дальше они расположены от центра города, тем лучше.

«Я сам в них не бываю, мне такой формат неинтересен. Надеюсь, мы доживем до времени, когда они выйдут из моды», — сказал собеседник агентства.

Говоря о безопасности в торговых центрах, Кузнецов выразил мнение, что избыточные нормативы и проверки часто не помогают, нужна персональная ответственность тех, кто строит и эксплуатирует.

В городе Кемерово в воскресенье произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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