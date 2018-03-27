В Петербурге пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Жители
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Жители
«В нашей стране объявлен траур в связи с трагедией в Кемеровской области, унесшей жизни 64 человек. Сегодня в 18.00 на Дворцовой площади начнется акция поминовения и скорби «Кемерово, мы с тобой!», — сообщает комитет в Twitter.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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