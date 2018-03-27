Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Беременная танцовщица на пилоне покорила соцсети
«Мэр где?»: Путина возмутило отсутствие мэра Кемерово
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Скончался Сергей Мавроди
17:00 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга во вторник в 18.00 мск смогут почтить на Дворцовой площади память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Источник: РИА Новости

«В нашей стране объявлен траур в связи с трагедией в Кемеровской области, унесшей жизни 64 человек. Сегодня в 18.00 на Дворцовой площади начнется акция поминовения и скорби «Кемерово, мы с тобой!», — сообщает комитет в Twitter.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МЧСовец, спасавший людей в ТЦ, рассказал Путину, что происходило
Вице-губернатор на коленях попросил у кемеровчан прощения за трагедию
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Кого и за что хотят арестовать по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
Российским военным отправили первых «Терминаторов»
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
«Газпром» и «Нафтогаз» обсудили детали расторжения контрактов
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь