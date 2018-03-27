МЧС проверит на безопасность все ТРЦ Краснодарского края
В регионе проведут проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, с привлечением территориальных органов МЧС России.
В регионе проведут проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, с привлечением территориальных органов МЧС России.
По информации
Также в ближайшее время в ТРЦ региона пройдут
Особое внимание в ходе отработки условной ЧС уделят практическим спасательным работам с верхних этажей зданий с использованием всех технических средств спасения, — сообщает
Напомним, 26 марта после сообщений о трагедии в Кемерово губернатор Кубани поручил своему первому заместителю Алексеенко «организовать работу по проверке норм безопасности во всех без исключения торговых и
Ранее стало известно, что президент Путин объявил 28 марта днем национального траура по погибшим в Кемерово.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.