​МЧС проверит на безопасность все ТРЦ Краснодарского края

Источник: Югополис

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, особое внимание при проверке уделят наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на объектах. В случае выявления нарушений закона примут «исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Также в ближайшее время в ТРЦ региона пройдут пожарно-тактические учения, в рамках которых специалисты МЧС отработают действия при возникновении ЧС на объекте по наихудшему сценарию. В ходе учений проведут практические тренировки с обслуживающим персоналом по отработке планов эвакуации, проверят состояние путей эвакуации, наличие подъездных путей пожарно-спасательной техники и мест для установки подъемных механизмов.

Особое внимание в ходе отработки условной ЧС уделят практическим спасательным работам с верхних этажей зданий с использованием всех технических средств спасения, — сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Напомним, 26 марта после сообщений о трагедии в Кемерово губернатор Кубани поручил своему первому заместителю Алексеенко «организовать работу по проверке норм безопасности во всех без исключения торговых и торгово-развлекательных центрах Краснодарского края».