Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Как жили беременные 150 лет назад
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
17:17 (мск), источник: Югополис

​МЧС проверит на безопасность все ТРЦ Краснодарского края

В регионе проведут проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, с привлечением территориальных органов МЧС России.

Источник: Югополис

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, особое внимание при проверке уделят наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на объектах. В случае выявления нарушений закона примут «исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Также в ближайшее время в ТРЦ региона пройдут пожарно-тактические учения, в рамках которых специалисты МЧС отработают действия при возникновении ЧС на объекте по наихудшему сценарию. В ходе учений проведут практические тренировки с обслуживающим персоналом по отработке планов эвакуации, проверят состояние путей эвакуации, наличие подъездных путей пожарно-спасательной техники и мест для установки подъемных механизмов.

Особое внимание в ходе отработки условной ЧС уделят практическим спасательным работам с верхних этажей зданий с использованием всех технических средств спасения, — сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Напомним, 26 марта после сообщений о трагедии в Кемерово губернатор Кубани поручил своему первому заместителю Алексеенко «организовать работу по проверке норм безопасности во всех без исключения торговых и торгово-развлекательных центрах Краснодарского края».

Ранее стало известно, что президент Путин объявил 28 марта днем национального траура по погибшим в Кемерово.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Эксперт назвал сильнейшие страны мира будущего
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Ученые: долгая дорога до работы вызывает психические заболевания
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь