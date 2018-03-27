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17:14 (мск), источник: Volga News

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 60,6%

За неделю с 19 по 25 марта в Самарской области зарегистрировано 19484 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 8734 случая. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 13,5% по Самарской области и на 20,2% по Самаре. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

По Самаре превышения эпидемического порога не наблюдается, по совокупному населению Самарской области эпидемический порог превышен на 60,6%.

Чтобы не допустить распространение гриппа и ОРВИ в организованных детских коллективах, с 21 марта Постановлением главного государственного санитарного врача Самарской области объявлен досрочный роспуск учеников на каникулы сроком не менее 10 дней. С 21 марта образовательный процесс приостановлен в 893 школах.

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