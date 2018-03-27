Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 60,6%

За неделю с 19 по 25 марта в Самарской области зарегистрировано 19484 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 8734 случая. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 13,5% по Самарской области и на 20,2% по Самаре. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.