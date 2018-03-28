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10:50 (мск), источник: RNS

ИКЕА ведет переговоры с мэрией Москвы о покупке участка на Рябиновой улице

Компания IKEA Centers Russia, управляющая торговыми центрами ИКЕА и «Мега» в России, ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице под строительство торгового центра, рассказали RNS три консультанта по недвижимости.

По словам одного из них, в настоящий момент стороны достигли договоренности. «ИКЕА туда входит с одним из девелоперов», — отметил он, добавив, что продавцом выступает правительство Москвы.

Другой источник уточнил, что компания «Мосинжпроект», 100% акций которой принадлежат городу, консолидирует на Рябиновой улице участки нескольких собственников. По словам третьего источника, речь идет о площадке в 20 га.

В IKEA Centers Russia не ответили на запрос RNS о переговорах.

В столичном департаменте имущества, стройкомплексе Москвы и «Мосинжпроекте» на момент публикации не ответили на запрос RNS.

IKEA рассматривала возможность строительства на Рябиновой улице торгового центра площадью 25 тыс. кв. м, знает один из источников. В CBRE пояснили, что на участке 20 га теоретически можно разместить 100 тыс. кв. м недвижимости.

В 2016 году IKEA Centers Russia приобрела участок на Каширском шоссе площадью 12 гектаров, рядом с АО «Совхоз им. Ленина», сообщали «Ведомости».

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