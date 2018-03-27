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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Доступ в Мавзолей Ленина будет закрыт 31 марта

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены не будет осуществляться в субботу, 31 марта, из-за проведения на Красной площади выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного училища, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Источник: РИА Новости

«В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 марта 2018 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, допуск граждан на Красную площадь также будет ограничен.

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