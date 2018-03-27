Скорбим вместе. Акция в память о погибших в Кемерово прошла в Иркутской области

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Жители Иркутской области могут помочь пострадавшим на пожаре в Кемерово. Российский Красный Крест объявил сбор средств. А сегодня в нескольких городах Прибайкалья прошли акции памяти.

В Иркутске сегодня состоялись сразу две памятные акции, посвящённые кемеровской трагедии. Так, на бульвар Гагарина в семь часов вечера пришли десятки иркутян.

Сбор организовали через социальные сети, информацию распространяли под хештегом #Кемеровомыстобой_ Ведь чужого горя не бывает.

— Просто видел очень много постов о том, что поддерживают люди. В интернете, в соцсетях, в Инстаграме. Решил сделать это на улице. Чтобы люди пришли, поставили свечи, — говорит организатор акции памяти в Иркутске Станислав Кононов.

И пришли. Рядом с зажжёнными свечами детские игрушки. А людям не до разговоров:

— Это очень тяжело на самом деле. Для сердца, для души. Людей жалко очень.

Тысяча белых шаров взлетели в небо у часовни на площади Сперанского. Каждый, кто проезжал в тот момент мимо на автомобиле — сигналил. Так попрощались с погибшими в «Зимней вишне»:

— Соболезнуем. Потому что у всех дети, и у нас тоже. Такая страшная трагедия произошла. Это общее горе.

— Вся страна скорбит. Столько детей погибло. Мы сами родители, всё понимаем, также скорбим. Нету слов.

Это Братск. На главной площади города металлургов тоже люди с белыми шарами. Взрослые, дети… А ещё утром там возле Дворца искусств «островок памяти» организовали местные ученики. Установили постамент для свечей и цветов с надписью: «Кемерово, мы с вами!».

В Черемхово люди тоже вышли на площадь. А у Ольги Белик — личная трагедия. В Кемерово часть её семьи.

— В этом городе у меня проживают родственники. Проживает сестра, у которой в этом горе погибли и дочь, и внучка. Я думаю, что нету горя чужого. Горе — оно неделимое, — говорит жительница Черемхово Ольга Белик.