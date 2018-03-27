Мусорные аномалии в Иркутске. Кто за них ответит?

Источник: Вести Иркутск

Потепление выдалось показательным. Растаявшие сугробы обнажили поляну «подснежников». Все, кто бывает на конечной остановке 21-го Советского переулка в Ново-Ленино, разводят руками.

— Ну от кого… От жителей, автобусники, может, тут стоят, мы такие вот все «чистоплотные».

Водители уверяют, где работают — не мусорят. И даже женщине-дворнику за чистоту доплачивают. А явление такое вовсе не сезонное.

— Никогда это не менялось к лучшему, лет семь я уже тут работаю, — говорит водитель автобуса Александр.

А это уже почти центр города. Улица Дальневосточная. Из окон новостроек хорошо видна мусорная аномалия. Переполненных баков нет, но свалка кругом. Тому, что площадка утопает в отходах, рады только бездомные собаки.

— Это совершенно не на отшибе место, это популярная дорога. Мало того, что она превратилась непонятно во что, здесь ездят столько людей! Я думаю, что и чиновники, и разные ответственные лица неоднократно тут проезжали мимо. Почему ни у кого не возникает вопроса, что это место превращается в городскую свалку, меня удивляет, — говорит жилец дома № 132 по улице Дальневосточной Оксана Корж.

На ближайший комплекс домов — тьма управляющих компаний. По мнению экспертов ЖКХ, чем меньше выбор, тем счастливее жильцы.

— Конфликт интересов, там люди, наоборот, пытаются друг другу подгадить, мол, нерасторопные такие. Таких проблем нет вообще, там где одна большая управляющая компания. То есть в её интересах, чтобы всё было чисто, красиво и комфортно, — говорит эксперт межрегиональной Ассоциации «Содружество ЖКХ» Максим Тельтевский.

Ответственных за эту площадку мы искали два дня. Все управляющие компании открещивались, в том числе ТСН «Солнце», которой она и принадлежит.

— Представитель данной организации уже приглашён на составление протокола об административном правонарушении. В срок до завтра прилегающая территория будет убрана и приведена в надлежащее санитарное состояние, — говорит начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ по Октябрьскому округу Иркутска Иван Першутов.