Сотни воронежцев цветами и игрушками почтили память жертв пожара в Кемерове
Горожане продолжат приходить к зданию Никитинской библиотеки.
Горожане продолжат приходить к зданию Никитинской библиотеки.
Около 400 воронежцев цветами и игрушками почтили память жертв пожара в Кемерове во вторник, 27 марта. Неравнодушные горожане стали собираться у здания Никитинской библиотеки примерно за час до начала акции. Как рассказали журналисту «Вести-Воронеж» в
Время акции памяти, официально стартовавшей в 14:00, неограниченно. Выразить соболезнования в любое время может любой желающий.
— За счёт того, что дети погибли, столько человек, это просто страшно. Как можно было не прийти, не поддержать, — жительница Воронежа Алина Лескова.
По данным
В связи с трагедией прокуроры и сотрудники МЧС проверят крупные торговые центры Воронежа и области. Проверки завершат к середине апреля.
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