Сотни воронежцев цветами и игрушками почтили память жертв пожара в Кемерове

Около 400 воронежцев цветами и игрушками почтили память жертв пожара в Кемерове во вторник, 27 марта. Неравнодушные горожане стали собираться у здания Никитинской библиотеки примерно за час до начала акции. Как рассказали журналисту «Вести-Воронеж» в пресс-службе городской администрации, люди до сих пор продолжают приносить свечи, игрушки и цветы к стихийному мемориалу.

Время акции памяти, официально стартовавшей в 14:00, неограниченно. Выразить соболезнования в любое время может любой желающий.

— За счёт того, что дети погибли, столько человек, это просто страшно. Как можно было не прийти, не поддержать, — жительница Воронежа Алина Лескова.

По данным пресс-службы мэрии на 15:00, к акции памяти присоединились 8,9 тыс. человек. Такую информацию городская администрация представила со ссылкой на полицию и правительство региона.