Тысячи жителей Кубани вышли на митинги в память о жертвах пожара в Кемерово

Источник: Кубань 24

Самые масштабные акции прошли в Геленджике, Новороссийске, Сочи и станице Кавказской. Скорбное мероприятие также прошло и в Ейске.

— Мы сами из Кемерово, три года назад переехали. Мы непосредственно там жили и мы знаем это место. Моя сестра посещает это место. И практически накануне они с семьей где-то там были.

— Невозможно дома переживать эту трагедию. Конечно же, каждой мамы и каждого человека касается эта страшная беда, и мы пришли сюда поддержать кемеровцев и всех остальных россиян, — говорили собравшиеся на митингах.

В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По всей стране приспустят государственные флаги, отменят концерты и развлекательные программы.

В Свято-Екатерининском соборе литургию провел митрополит Исидор. Он помолился об упокоении усопших, выздоровлении пострадавших и всех, кто пришел им на помощь.

Поддержать кемеровчан пришли десятки горожан.

«Трагедия показывает, насколько мы еще живы, жива еще наша душа, и показывает то, что перед лицом опасности и горя мы можем сплотиться», — считает штатный священник Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара Александр Клочков.

«Всегда все примеряю на себя, представляю, каково сейчас тем, кто потерял. За что эти дети погибли? Из-за какой-то халатности? За что ответили жизнями? Я считаю, что это самое страшное, что может произойти», — сказала прихожанка Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара Наталья Андрющенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерово — 64 человека.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в ТЦ. Путин назвал причинами происшествия халатность и разгильдяйство.