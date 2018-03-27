Тысячи жителей Кубани вышли на митинги в память о жертвах пожара в Кемерово
Люди по всему региону несли с собой зажженные свечи, цветы и детские игрушки.
Люди по всему региону несли с собой зажженные свечи, цветы и детские игрушки.
Самые масштабные акции прошли в Геленджике, Новороссийске, Сочи и станице Кавказской. Скорбное мероприятие также прошло и в Ейске.
— Мы сами из Кемерово, три года назад переехали. Мы непосредственно там жили и мы знаем это место. Моя сестра посещает это место. И практически накануне они с семьей
— Невозможно дома переживать эту трагедию. Конечно же, каждой мамы и каждого человека касается эта страшная беда, и мы пришли сюда поддержать кемеровцев и всех остальных россиян, — говорили собравшиеся на митингах.
В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По всей стране приспустят государственные флаги, отменят концерты и развлекательные программы.
В
Поддержать кемеровчан пришли десятки горожан.
«Трагедия показывает, насколько мы еще живы, жива еще наша душа, и показывает то, что перед лицом опасности и горя мы можем сплотиться», — считает штатный священник
«Всегда все примеряю на себя, представляю, каково сейчас тем, кто потерял. За что эти дети погибли?
Как писал
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерово — 64 человека.
Президент РФ Владимир Путин 27 марта возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в ТЦ. Путин назвал причинами происшествия халатность и разгильдяйство.
В Кемерово открыли счет для помощи семьям пострадавших при пожаре в ТЦ.
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