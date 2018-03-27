В Крыму отменили торжественные мероприятия из-за траура по погибшим в Кемерово

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Мининформа РК.

«Во всех муниципальных образованиях и госучреждениях Крыма будут приспущены флаги, отменены или перенесены культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

В частности, администрация Крымской государственной филармонии приняло решение о переносе концерта «Вокальная мозаика» с 28 марта на 11 апреля в связи с объявленным трауром.

Также на телеканалах и радиостанциях Крыма пересмотрена сетка вещания, сняты с эфира развлекательные программы.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.