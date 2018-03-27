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17:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму отменили торжественные мероприятия из-за траура по погибшим в Кемерово

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В связи с общенациональным трауром по погибшим при пожаре в городе Кемерово в Республике Крым отменены торжественные мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Мининформа РК.

«Во всех муниципальных образованиях и госучреждениях Крыма будут приспущены флаги, отменены или перенесены культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

В частности, администрация Крымской государственной филармонии приняло решение о переносе концерта «Вокальная мозаика» с 28 марта на 11 апреля в связи с объявленным трауром.

Также на телеканалах и радиостанциях Крыма пересмотрена сетка вещания, сняты с эфира развлекательные программы.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По этому делу уже задержали несколько человек. Среди основных версий трагедии — поджог и замыкание проводки.

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16:12 (мск)© Ньюстюб
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