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18:39 (мск), источник: Volga News

Сотрудники гостиниц и ресторанов региона прошли обучение к ЧМ-18

В понедельник, 26 марта, в одном из отелей Самары состоялось обучение работников сферы гостеприимства. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

В мероприятии приняли участие 140 сотрудников гостиничного и ресторанного бизнесов. Организаторами обучающего тренинга выступили Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары и Самарская гостинично-туристская ассоциация.

«В течение двух лет при поддержке города шло обучение около ста экскурсоводов, теперь открывается серия мероприятий по обучению, тренингам линейного персонала средств размещения и предприятий общественного питания, — рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары Александр Андриянов. — Уже сейчас необходимо получить больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной стороны, поспособствует успеху бизнеса, с другой — укрепит имидж Самары как гостеприимного и открытого города».

Обучение состоит из нескольких блоков. Первый день был посвящен живому общению. Работники гостиниц и отелей, ресторанов и кафе с помощью экспертов разбирали конкретные примеры, как правильно налаживать межнациональные и даже межконфессиональные коммуникации, как организовать бесконфликтный сервис, подбирали сценарии идеальной встречи гостей.

По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостя.

На второй запланировано дистанционное обучение. По итогам обучения слушателям представляется информационный материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан».

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