Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Как собственный дом убивает вас
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Sony назвал победителей World Photography Awards
12:15 (мск), источник: ТАСС

IKEA не собирается приобретать участок на Рябиновой улице в Москве

В настоящее время на территории страны работают 14 магазинов компании.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. IKEA не ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице. Об этом сообщили ТАСС в компании.

«Это ложная информация, в планах такого нет», — сказали в пресс-службе IKEA, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
"Дети, простите" - что сейчас происходит в Кемерове
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
Подписан контракт о поставке Польше американских систем Patriot
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в ТЦ
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь