IKEA не собирается приобретать участок на Рябиновой улице в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. IKEA не ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице. Об этом сообщили ТАСС в компании.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.