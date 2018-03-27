Мэр Уфы раскритиковал коллег за модную спортивную одежду
Мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал коллег за импортную спортивную одежду. Об этом он сказал на оперативном совещании в администрации.
Мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал коллег за импортную спортивную одежду. Об этом он сказал на оперативном совещании в администрации.
— Многие из вас приходят в футболках с символикой стран НАТО, или стран, объявивших против нашей страны санкции. Вряд ли можно гордиться такими вещами. Я конечно не навязываю определенный стиль одежды, дело ваше, но патриотизм начинается с обычных вещей, мы должны лоббировать свой малый бизнес, — сказал Ирек Ялалов.
Мэр отметил, что он обратит внимание на то, в каких футболках придут его подчиненные на День города.
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