Мэр Уфы раскритиковал коллег за модную спортивную одежду

Сити-менеджер обратил внимание на то, в какой одежде появляются на спортивных мероприятиях его коллеги.



— Многие из вас приходят в футболках с символикой стран НАТО, или стран, объявивших против нашей страны санкции. Вряд ли можно гордиться такими вещами. Я конечно не навязываю определенный стиль одежды, дело ваше, но патриотизм начинается с обычных вещей, мы должны лоббировать свой малый бизнес, — сказал Ирек Ялалов.