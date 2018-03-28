Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро

Источник: Москва 24

Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам Бочкарева, планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская» и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией «Каширская».

Самая короткая линия подземки войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии — от станции «Проспект Вернадского» до «Каширской». На Каховской линии также построят три станции: «Улицу Новаторов», «Воронцовскую» и «Зюзино».

С «Проспекта Вернадского» будет пересадка на одноименную станцию красной ветки. С «Воронцовской» можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, а с «Улицы Новаторов» — на одноименную станцию в поселок Коммунарка.