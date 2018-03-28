Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро
На Каховской линии построят три станции: «Улицу Новаторов», «Воронцовскую» и «Зюзино».
На Каховской линии построят три станции: «Улицу Новаторов», «Воронцовскую» и «Зюзино».
Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам Бочкарева, планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская» и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией «Каширская».
С «Проспекта Вернадского» будет пересадка на одноименную станцию красной ветки. С «Воронцовской» можно будет перейти на станцию «Калужская»
Первый участок Большой кольцевой линии из пяти станций открыли 26 февраля. Пассажирами поездов столичной подземки с момента запускастали 850 тысяч человек.
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