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13:39 (мск), источник: m24.ru

Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро

На Каховской линии построят три станции: «Улицу Новаторов», «Воронцовскую» и «Зюзино».

Источник: Москва 24

Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам Бочкарева, планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская» и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией «Каширская».

Самая короткая линия подземки войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии — от станции «Проспект Вернадского» до «Каширской». На Каховской линии также построят три станции: «Улицу Новаторов», «Воронцовскую» и «Зюзино».

С «Проспекта Вернадского» будет пересадка на одноименную станцию красной ветки. С «Воронцовской» можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, а с «Улицы Новаторов» — на одноименную станцию в поселок Коммунарка.

Первый участок Большой кольцевой линии из пяти станций открыли 26 февраля. Пассажирами поездов столичной подземки с момента запускастали 850 тысяч человек.

В Москве утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
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