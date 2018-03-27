Ученые: долгая дорога до работы провоцирует развитие психических заболеваний
Эксперты исследовали данные 13 млн человек.
Эксперты исследовали данные 13 млн человек.
БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психическом здоровье человека, что приводит к депрессивным расстройствам, страхам и беспокойству.
К такому выводу, как сообщает агентство DPA, пришли исследователи из Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, на основании данных более чем 13 млн человек.
Работники, вынужденные преодолевать более 500 км, чтобы добраться до рабочего места, на 15% чаще не выходят на работу
В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу
По словам заместителя директора института Хельмута Шрёдера, средняя продолжительность больничного в Германии в 2017 году составила около 19 дней. Несмотря на то, что психические заболевания занимают пятое место среди жалоб застрахованных лиц, максимально зафиксированная продолжительность болезни составляла 26 дней. В общей сложности количество дней, которые немцы провели на больничном
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