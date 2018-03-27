Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
18:01 (мск), источник: ТАСС

Ученые: долгая дорога до работы провоцирует развитие психических заболеваний

Эксперты исследовали данные 13 млн человек.

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психическом здоровье человека, что приводит к депрессивным расстройствам, страхам и беспокойству.

К такому выводу, как сообщает агентство DPA, пришли исследователи из Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, на основании данных более чем 13 млн человек.

Новость
Офисные работники недовольны сидячим образом жизни

Работники, вынужденные преодолевать более 500 км, чтобы добраться до рабочего места, на 15% чаще не выходят на работу из-за психических заболеваний, чем сотрудники, проезжающие менее 10 км. Расстояние в полтысячи километров обычно преодолевают люди, которые в будние дни живут в городе, где работают, а выходные проводят дома с семьей.

Эксперты отмечают, что даже ежедневные поездки до работы длиной в 50 км уже несут определенный риск.

В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу из-за психических заболеваний в среднем 3,2 дня. Среди тех, кто проезжал более 500 км, это число составляет 3,4. Тем, чья работа находится на удалении 10 км от дома, нездоровилось 2,9 дня в течение года.

По словам заместителя директора института Хельмута Шрёдера, средняя продолжительность больничного в Германии в 2017 году составила около 19 дней. Несмотря на то, что психические заболевания занимают пятое место среди жалоб застрахованных лиц, максимально зафиксированная продолжительность болезни составляла 26 дней. В общей сложности количество дней, которые немцы провели на больничном из-за проблем с психикой, за последние 10 лет возросло на 68%, отмечают специалисты. По их мнению, это самый высокий рост среди всех видов заболеваний.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
"Дети, простите" - что сейчас происходит в Кемерове
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь