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18:03 (мск), источник: РИА Крым

Черняк рассказал, сколько лагерей в Крыму уже готовы к летнему сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В Крыму к приему детей на летние каникулы в настоящий момент полностью готовы более 50 лагерей. Эти объекты включены в реестр Министерства образования, науки и молодежи Республики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он подчеркнул, что Крым в плане детского оздоровительного отдыха по-прежнему востребован среди россиян.

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«В этом направлении Крым идет в достаточно хорошем темпе, уверенными шагами. Детский отдых — самое сложное направление в туризме, которое требует самого большого количества необходимых выполненных нормативных документов по пожарной безопасности, подбору персонала, по Роспотребнадзору. Приятно отметить, что с каждым годом у нас увеличивается количество детских лагерей. Они становятся более современными, модернизированными, открываются направления робототехники, яхтенного детского туризма, и Крым в этом плане остается востребованным», — сказал он.

Черняк отметил, что, по данным соцоппроса, на сегодняшний день самым востребованным регионом Крыма для семейного отдыха является Ялта, а по отправке детей на отдых без родителей лидирует западное побережье полуострова. Депутат также напомнил, что более сорока лагерей работают в Крыму круглогодично.

«44 таких объекта в Крыму существует, помимо “Артека”, полностью подготовленные, которые могут принимать детей круглогодично. Эти объекты заключили договора с близлежащими школами — это одно из требований в осенне-зимний период, чтобы дети могли без отрыва от учебного процесса приезжать», — сказал он.

В то же время Черняк сообщил, что стоимость на авиабилеты в Крым существенно ограничивает количество желающих отдохнуть на полуострове детей. Однако он выразил уверенность в том, что решить эту проблему удастся с введением в эксплуатацию Крымского моста.

«Нет такого понятия как детские авиабилеты, поэтому стоимость авиабилетов в разы превышает стоимость путевок в детские лагеря. Но с открытием моста появится возможность доставки детей сюда комфортабельными автобусами, с открытием железнодорожного сообщения эта ситуация не только выравняется, но и шагнет сильно вперед», — выразил надежду Черняк.

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