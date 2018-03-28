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20:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученый, которого 200 раз кусали ядовитые змеи, приобрел иммунитет против яда

Мужчина очень экстремальным для себя способом пытается разработать вакцину, которая спасет тысячи жизней.

Тим Фрид уже давно известен тем, что близко «общается» с самыми ядовитыми змеями. Ученый уверяет, что стал невосприимчив к яду змей благодаря тому, что позволил этим созданиям укусить себя более 200 раз.

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Делал это мужчина не ради развлечения, а для научных целей, чтобы помочь разработать вакцины.

Фрид утверждает, что на данный момент он единственный человек в мире, который может пережить укусы ядовитых змей.

39-летний ученый даже имел дело с Черной Мамбой, которая считается самой опасной змеей в мире — ее укус может привести к очень мучительной смерти в течение 15 минут. Рептилия кусала его четыре раза, но мужчина остался жив.

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По признанию смельчака, укус Черной Мамбы похож на удар «молотом в лицо» — тело пронзает ужасная боль, которая может продолжаться несколько дней. Однако такие ощущения не остановили Фрида, и он даже привез эту змею с собой в США, чтобы продолжить эксперименты над собственным организмом.

Теперь Тим активно сотрудничает с другими учеными над разработкой вакцины против яда змей, которая может спасти тысячи жизней.

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