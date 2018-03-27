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18:27 (мск), источник: Tengrinews

Уволен подозреваемый в доведении до самоубийства аким в Акмолинской области

В Акмолинской области уволен аким сельского округа Есильского района, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций УВП области.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, 27 марта состоялось очередное заседание Совета по этике, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Курского сельского округа Есильского района Владимира Рогозного по факту нарушения им требований Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан и Закона «О государственной службе Республики Казахстан».

«На основании рекомендации Совета по этике распоряжением акима Есильского района Рогозный В. А. был уволен», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в настоящее время в отношении Рогозного Есильским районным отделом внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 105 части 1 («доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего») и статьи 346 части 1 («управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или)токсикоманического опьянения») Уголовного кодекса РК.

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