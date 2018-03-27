Уволен подозреваемый в доведении до самоубийства аким в Акмолинской области

Как сообщается, 27 марта состоялось очередное заседание Совета по этике, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Курского сельского округа Есильского района Владимира Рогозного по факту нарушения им требований Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан и Закона «О государственной службе Республики Казахстан».

«На основании рекомендации Совета по этике распоряжением акима Есильского района Рогозный В. А. был уволен», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в настоящее время в отношении Рогозного Есильским районным отделом внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 105 части 1 («доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего») и статьи 346 части 1 («управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или)токсикоманического опьянения») Уголовного кодекса РК.