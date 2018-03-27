Уволен подозреваемый в доведении до самоубийства аким в Акмолинской области
В Акмолинской области уволен аким сельского округа Есильского района, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций УВП области.
В Акмолинской области уволен аким сельского округа Есильского района, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций УВП области.
Как сообщается, 27 марта состоялось очередное заседание Совета по этике, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Курского сельского округа Есильского района Владимира Рогозного по факту нарушения им требований Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан и Закона «О государственной службе Республики Казахстан».
«На основании рекомендации Совета по этике распоряжением акима Есильского района Рогозный В. А. был уволен», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в настоящее время в отношении Рогозного Есильским районным отделом внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 105 части 1 («доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего») и статьи 346 части 1 («управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или)токсикоманического опьянения») Уголовного кодекса РК.
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