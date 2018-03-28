3D-печатные стены из монтажной пены помогли французам построить монолитный дом

Он печатает полый каркас из монтажной пены, который одновременно служит опалубкой для заливаемого бетона и теплоизолирующим слоем, сообщает 3ders.org.

3D-печать применяется не только для создания пластиковых моделей, но и в промышленных целях. Например, с ее помощью уже печатают авиадвигатели и электронные устройства. Помимо этого, на 3D-принтерах можно по частям или целиком печатать дома, и некоторые экспериментальные здания уже были созданы таким образом, в том числе и в России.

Обычно такие принтеры используют бетон или строительные смеси и сразу печатают из них жесткую основу здания в виде сплошной или двойной стены. Инженеры из проекта Yhnova, проводимого Нантским университетом и несколькими компаниями, выбрали другую схему строительства. Они решили печатать монтажной пеной двойную стену, во внутреннюю полость которой заливается бетон. В результате получается единая конструкция, внутренний слой которой придает зданию жесткость, а пена обеспечивает теплоизоляцию.

Строительство дома-прототипа таким методом началось в сентябре 2017 года. Для его возведения инженеры использовали промышленного робота на подвижной платформе. Он представляет собой длинный робоманипулятор, на конце которого закреплен экструдер для монтажной пены. Во время работы он наносил пену в соответствии с загруженной в него 3D-моделью здания. После нанесения пены строители периодически заливали возведенную часть бетоном, а также вставляли рамы дверей и окон. После возведения стен на них закрепили деревянные перекрытия и установили крышу.

В результате к концу марта этого года инженеры получили пятикомнатный одноэтажный дом с площадью 95 квадратных метров. Предполагается, что в июле в дом заселится семья, выбранная в рамках программы социального жилья.

В прошлом году инженеры MIT создали и протестировали роботизированную строительную платформу, которая также может работать с монтажной пеной. Она может печатать здания, а также выполнять другие строительные работы, например, работать со сварочным аппаратом, ковшом или дрелью. Разработчики продемонстрировали его работу, напечатав пеной здание диаметром 14,5 метров.