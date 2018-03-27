Группу туристов два дня не пускали в Китай из-за долга своего гида

Источник: Reuters

«Братчанка с группой туристов была остановлена на границе с Китаем из-за неоплаченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сумма которой превышала 20 тыс. рублей. Долг она не оплачивала более полугода», — говорится в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба, задолженность гид оплатила в день задержания в полном объеме. Тем не менее, ее с группой туристов из десяти человек не выпускали за рубеж еще два дня.