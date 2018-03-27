Группу туристов два дня не пускали в Китай из-за долга своего гида
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Десять туристов из Братска провели два дня в пункте контроля на границе с Китаем
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Десять туристов из Братска провели два дня в пункте контроля на границе с Китаем
«Братчанка с группой туристов была остановлена на границе с Китаем
Как отмечает
По данным ведомства, аналогичная ситуация произошла ранее с туристом из Ангарска, который был остановлен на пункте пропуска в иркутском аэропорту при попытке вылететь в Таиланд. Его долг за услуги ЖКХ превысил 50 тыс. рублей, путешествие мужчине также пришлось отложить.
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