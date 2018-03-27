Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Как жили беременные 150 лет назад
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Луминале-2018
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
18:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии нашли 69-летнюю Римму Латыпову

УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 69-летней Риммы Латыповой.

По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», женщина найдена живой и здоровой. Где она была все это время — не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина пропала в городе Туймазы 23 марта. Её поисками занялись полиция и волонтеры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В России объявлен траур в связи с гибелью людей в Кемерово
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Ученые: долгая дорога до работы вызывает психические заболевания
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь