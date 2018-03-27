В Башкирии нашли 69-летнюю Римму Латыпову
УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 69-летней Риммы Латыповой.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 69-летней Риммы Латыповой.
По информации волонтеров группы поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», женщина найдена живой и здоровой. Где она была все это время — не сообщается.
Как информировало агентство «Башинформ», женщина пропала в городе Туймазы 23 марта. Её поисками занялись полиция и волонтеры.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.