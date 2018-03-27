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18:51 (мск), источник: Фонтанка

На Дворцовой начался митинг памяти погибших в Кемерово

На Дворцовой площади начался траурный митинг памяти погибших при пожаре в Кемерово.

Как передает 27 марта корреспондент «Фонтанки», на площадь пришли несколько сотен человек, в том числе представители духовенства, исполнительной и законодательной власти. Митинг начали с молитвы за упокой душ погибших. Службу ведёт протоиерей Вячеслав Харинов. Пришедшим раздают гвоздики и свечки, также перед импровизированной сценой развёрнуты плакаты «Кемерово, мы с тобой». Отметим, что в 19:00 также должна начаться гражданская акция памяти на Марсовом поле, которую организовали сами петербуржцы.

Губернатор Георгий Полтавченко приехал на Дворцовую за час до митинга, возложил цветы в одиночестве и уехал.

Георгий Полтавченко возложил цветы на Дворцовой площади. #вместескемерово #скорбим #память.

Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov).

27 Мар 2018 в 7:58 PDT
© Фонтанка. Ру.

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