На Дворцовой начался митинг памяти погибших в Кемерово

Как передает 27 марта корреспондент «Фонтанки», на площадь пришли несколько сотен человек, в том числе представители духовенства, исполнительной и законодательной власти. Митинг начали с молитвы за упокой душ погибших. Службу ведёт протоиерей Вячеслав Харинов. Пришедшим раздают гвоздики и свечки, также перед импровизированной сценой развёрнуты плакаты «Кемерово, мы с тобой». Отметим, что в 19:00 также должна начаться гражданская акция памяти на Марсовом поле, которую организовали сами петербуржцы.