На Дворцовой начался митинг памяти погибших в Кемерово
На Дворцовой площади начался траурный митинг памяти погибших при пожаре в Кемерово.
На Дворцовой площади начался траурный митинг памяти погибших при пожаре в Кемерово.
Как передает 27 марта корреспондент «Фонтанки», на площадь пришли несколько сотен человек, в том числе представители духовенства, исполнительной и законодательной власти. Митинг начали с молитвы за упокой душ погибших. Службу ведёт протоиерей Вячеслав Харинов. Пришедшим раздают гвоздики и свечки, также перед импровизированной сценой развёрнуты плакаты «Кемерово, мы с тобой». Отметим, что в 19:00 также должна начаться гражданская акция памяти на Марсовом поле, которую организовали сами петербуржцы.
Губернатор Георгий Полтавченко приехал на Дворцовую за час до митинга, возложил цветы в одиночестве и уехал.
Георгий Полтавченко возложил цветы на Дворцовой площади. #вместескемерово #скорбим #память.
Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov).
27 Мар 2018 в 7:58 PDT
© Фонтанка. Ру.
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