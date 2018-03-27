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18:38 (мск), источник: Известия

Даровые удовольствия

В Британии опубликован список самых дешевых для туризма городов Европы. Портал iz.ru подготовил краткую сводку по их достопримечательностям.

Краков

Главный Рынок в Кракове популярен и у туристов, и у местных жителей. Как и века назад, здесь собираются не только ради торговли, но и обменяться новостями, развлечься и, конечно, совершить моцион.

Вильнюс

Костел святой Анны в Вильнюсе — редкий в Восточной Европе образец позднеготического стиля в архитектуре. Считается, что форма храма повторяет своими тремя башнями «колюмны», герб княжеского рода Гедиминовичей и национальный символ Литвы.

Рига

Дом Черноголовых на Ратушной площади в Риге построен еще в XIV веке — первое упоминание о нем датируется 1334 годом. Здание было штаб-квартирой Братства Черноголовых, объединявшего торговавших в Ливонии иноземных купцов и судовладельцев.

Прага

Прогулка по Карлову мосту, соединяющему Малу Страну и Старое Место, входит в обязательную программу посещения Праги. Среди 30 скульптур, украшающих мост, есть и изображение самого почитаемого чешского святого, Яна Непомуцкого, по преданию именно там принявшего мученическую смерть.

Будапешт

Столица Венгрии богата архитектурными и историческими диковинами, но здание парламента занимает в их списке одно из первых мест. Это самое большое здание страны и именно в нем хранятся государственные реликвии Венгрии — корона святого Стефана вместе со скипетром, державой и мечом.

Москва

Как издавна известно, «кто в Москве не бывал, красоты не видал». Одна из архитектурных жемчужин российской столицы — Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, известный всему миру как храм Василия Блаженного.

Санкт-Петербург

Сподвижник Петра I граф Петр Толстой так описывал этот монумент в польской столице: «столб зело высокой, из одного камени вытесан. На том столбе поставлена персона Владиславу, бывшаго древле короля полскаго, вылита из меди и вызолочена, имея в левой руке крест, а в правой руке обнаженный держит меч». Граф несколько напутал с персоной: колонну венчает статуя Сигизмунда, отца короля Владислава.

Афины

Греция — одна из колыбелей современной цивилизации, так что странно было бы отказать себе в удовольствии полюбоваться величественными развалинами знаменитых сооружений. Портик кариатид храма Эрехтейон Афинского акрополя сам по себе стоит путешествия в столицу Эллады.

Лиссабон

Замок святого Георгия в Лиссабоне служил и резиденцией мавританских эмиров, и дворцом католических королей. Сегодня с древних стен открывается великолепный вид на город, а между многочисленными кафе разгуливают живые павлины.

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