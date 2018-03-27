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20:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Миассе оштрафовали девушку за наращивание ресниц на дому

Ее поймали через «рабочую» страничку в социальной сети.

Жительницу Миасса привлекли к административной ответственности за незаконный «бизнес». Она принимала дома клиенток, обучала будущих лашмейкеров. Свои работы и прайс-лист размещала на своей странице в соцсети.

По закону, раз мастер предоставляла услуги и получала за них деньги, она должна была зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

— В ходе проверки девушка сообщила должностному лицу, что зарабатывала наращиванием ресниц и обучением на протяжении года, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда.

Суд выписал правонарушительнице штраф — тысячу рублей. Девушка на судебное заседание не явилась.

Постановление вступило в законную силу.

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