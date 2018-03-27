«Я разревусь у микрофона»: Петербург скорбит о погибших в Кемерово
Петербург помнит, как кемеровчане спасали ленинградских детей.
Петербург помнит, как кемеровчане спасали ленинградских детей.
В ходе массовой акции «Кемерово, мы с тобой!» на Дворцовой площади
В ходе акции выступили представители городских властей и общественные деятели. Цветы к народному мемориалу у ограды Александровской колонны возложили в частности, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров,
Выступавшие вспомнили о том, как кемеровчане спасали ленинградских детей, вывезенных из блокадного города в годы Великой Отечественной войны и благодарили жителей Кузбасса за спасение ленинградцев.
На нашу родину пришла беда, погибли дети… Петербург вместе с Кемерово. Так много лет назад Кемерово спасал наших детей во время блокады.
Депутат и актриса Анастасия Мельникова обратилась к собравшимся с такими словами:
«Так случилось, что в нашей стране миллионы умирали, чтобы спасти миллиарды. Остается молиться, чтобы эти ангелы, которые ушли от нас два дня назад, чтобы, благодаря им, у
Мельникова ушла со сцены, не сдерживая слёз.
Собравшимся предложили выйти к микрофону, чтобы поделится своими чувствами по поводу случившегося в Кемерово, и выразить свою скорбь.
«Я бы выразила, но я разревусь у микрофона», — прошептала в толпе своей спутнице одна из горожанок.
После митинга петербуржцы продолжают возлагать цветы к народному мемориалу и постепенно расходятся.
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