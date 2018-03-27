Петербуржцы выпустили в небо белые шары, вспоминая погибших в Кемерово

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Петербуржцы вечером во вторник, 27 марта, выпустили в небо белые шары в память о людях, погибших в ходе пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, горожане собрались на вторую за этот вечер акцию скорби — на этот раз на Марсовом поле. Цветы начали возлагать здесь еще около 18:30, а к 19:00 несколько сотен человек собрались вокруг вечного огня в центре площади. Была выпущена в воздух гроздь белых воздушных шаров.

Люди плачут, не скрывая эмоций, возлагают цветы, игрушки, зажигают свечи. В отличие от акции на Дворцовой площади, никто не выступает с речами. Символики и плакатов здесь тоже нет.

На месте дежурят несколько сотрудников полиции и ОМОН. На Марсово поле также пришли около десятка курсантов МВД, они подошли к вечному огню, встав в живую очередь с красными гвоздиками.

Несколько минут назад офицер полиции в звании капитана в мегафон объявил собравшимся, что органами власти Санкт-Петербурга определена Дворцовая площадь в качестве места, где можно отдать дань памяти жертвам пожара в Кемерово.

Это обращение вызвало недоумение и возмущение людей.

«Я просто вас проинформировал, откуда такая агрессия?», — отреагировал полицейский.

Завязался диалог между ним и собравшимися. «Говорите погромче в мегагафон», — просят горожане.