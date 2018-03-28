В Краснодаре открылась выставка «Вербная неделя»
Она будет работать с 27 марта по 1 апреля.
Она будет работать с 27 марта по 1 апреля.
Ярмарка работ мастеров народных промыслов, ювелирных изделий, полиграфической продукции, одежды и продуктов питания проходит на базе Краевого выставочного зала.
— На ежегодной православной
Также в мэрии добавили, что в этом году «Вербная неделя» собрала в Краснодаре 87 участников почти из всех регионов России, гости также прибыли из Греции, Молдовы, Беларуси и Украины.
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