В Краснодаре открылась выставка «Вербная неделя»

— На ежегодной православной выставке-ярмарке можно вести духовные беседы, получать новые знания. Можно увидеть большой выбор образцов иконописи, монастыри предлагают изделия православной тематики собственного производства, а также травяные сборы, чаи, варенья и джемы. Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы по гончарному делу и подготовки праздничного пасхального застолья, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии добавили, что в этом году «Вербная неделя» собрала в Краснодаре 87 участников почти из всех регионов России, гости также прибыли из Греции, Молдовы, Беларуси и Украины.