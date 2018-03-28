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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре открылась выставка «Вербная неделя»

Она будет работать с 27 марта по 1 апреля.

Ярмарка работ мастеров народных промыслов, ювелирных изделий, полиграфической продукции, одежды и продуктов питания проходит на базе Краевого выставочного зала.

— На ежегодной православной выставке-ярмарке можно вести духовные беседы, получать новые знания. Можно увидеть большой выбор образцов иконописи, монастыри предлагают изделия православной тематики собственного производства, а также травяные сборы, чаи, варенья и джемы. Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы по гончарному делу и подготовки праздничного пасхального застолья, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии добавили, что в этом году «Вербная неделя» собрала в Краснодаре 87 участников почти из всех регионов России, гости также прибыли из Греции, Молдовы, Беларуси и Украины.

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