В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах
В Калининграде в конце марта на улице ул. Аллея Смелых будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».
В Калининграде в конце марта на улице ул. Аллея Смелых будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».
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С 16 апреля в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Челнокова, в районе дома № 37−39 появятся таблички.
Автомобилистов просят быть внимательнее.
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