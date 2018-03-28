В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах

Источник: Комсомольская правда

По информации дорожно-транспортного управления администрации города, изменения коснутся дома № 1 по Аллее Смелых — знаки там появятся с 28 марта.

По данным пресс-службы мэрии Калининграда, уже во второй половине апреля на улице Генерала Челнокова также будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

С 16 апреля в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Челнокова, в районе дома № 37−39 появятся таблички.