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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде запретят парковаться еще на двух улицах

В Калининграде в конце марта на улице ул. Аллея Смелых будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».

Источник: Комсомольская правда

По информации дорожно-транспортного управления администрации города, изменения коснутся дома № 1 по Аллее Смелых — знаки там появятся с 28 марта.

По данным пресс-службы мэрии Калининграда, уже во второй половине апреля на улице Генерала Челнокова также будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

С 16 апреля в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Челнокова, в районе дома № 37−39 появятся таблички.

Автомобилистов просят быть внимательнее.

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