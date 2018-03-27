Свыше 12 тысяч человек в Москве пришли на акцию памяти погибших в Кемерово
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили РИА Новости в
По его словам, в это число входят участники акций, прошедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в Москве.
«Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях», — добавили в полиции.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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