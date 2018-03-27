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Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
21:55 (мск), источник: РИА Новости

Свыше 12 тысяч человек в Москве пришли на акцию памяти погибших в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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По его словам, в это число входят участники акций, прошедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в Москве.

«Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях», — добавили в полиции.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

Москва скорбит по погибшим в Кемерово
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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