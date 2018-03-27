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22:23 (мск), источник: РИА Новости

Раздельный сбор мусора введут в Московской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На территории всего Подмосковья введут раздельный сбор мусора. Об сообщил телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Источник: РИА Новости

В скором времени будет принят ряд региональных законов, позволяющий ввести раздельный сбор мусора на территории всей области. На сегодняшний день он действует в двух муниципальных образованиях — Дубне и Мытищах.

«Без введения раздельного сбора мусора, без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих безобразных свалок середины XX века. И учитывая то, что в Москве и Подмосковье аккумулируется самое большое количестве мусора, а именно до 20−25% всего мусора страны, который образуется огромным количеством людей, проживающих в мегаполисе», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что во всех странах мира мусор является серьезной магистральной индустрией, которой занимаются все. Кроме того, в Европе и в Америке раздельный сбор отходов — это строжайший обязательный закон. Московская область подступает к вопросу раздельного сбора мусора.

Мытищи и Дубна стали лидерами по раздельному сбору мусора
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2 ноября 2017© Ньюстюб
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