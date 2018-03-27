Раздельный сбор мусора введут в Московской области

Источник: РИА Новости

В скором времени будет принят ряд региональных законов, позволяющий ввести раздельный сбор мусора на территории всей области. На сегодняшний день он действует в двух муниципальных образованиях — Дубне и Мытищах.

«Без введения раздельного сбора мусора, без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих безобразных свалок середины XX века. И учитывая то, что в Москве и Подмосковье аккумулируется самое большое количестве мусора, а именно до 20−25% всего мусора страны, который образуется огромным количеством людей, проживающих в мегаполисе», — отметил Андрей Воробьев.