Во Владивостоке оставят без света более сотни домов

Список на отключение сегодня большой — в него попали более сотни домов. Основная часть зданий из «тёмного списка» находится в пригороде приморской столицы. На улице Рокоссовского, а также 4-й Восточной и 5-й Восточной произойдёт самое большое количество отключений. Впрочем, обесточенных домов будет хватать и в городской черте.