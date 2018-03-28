Во Владивостоке оставят без света более сотни домов

Список на отключение сегодня большой — в него попали более сотни домов. Основная часть зданий из «тёмного списка» находится в пригороде приморской столицы. На улице Рокоссовского, а также 4-й Восточной и 5-й Восточной произойдёт самое большое количество отключений. Впрочем, обесточенных домов будет хватать и в городской черте.
Вот полный список адресов, в которых ожидаются отключения света:
Проспект 100-летия Владивостока: 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126;.
4-я Восточная: 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 84А, 85/1, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101Б, 102;.
5-я Восточная: 39, 60А, 62, 64, 66, 68;.
Всеволода Сибирцева: 117, 119, 121, 123, 125, 129;.
3-я Встречная: 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А;.
Гризодубовой: 49, 51, 53, 55;.
Грязелечебница: 6, 21А, 25;.
Докучаева: 30, 32, 34, 36, 38,40;.
Калиновая: 3, 5, 8, 12, 14;.
Кипарисовая: 28, 30, 32;.
Курчатова (Садгород): 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;.
Мопровская: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15А, 16;.
Охотская: 17А, 38, 40, 40Д, 42, 44, 44А, 46, 46А;.
Песчанка: 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19;.
1-я Пригородная: 71, 73, 73А, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92Б, 93, 94, 94 В, 95, 98Б, 98 В, 98 Г;.
Рокоссовского: 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;.
Хвойная: 5, 10, 11, 12, 18;.
Шкотовский переулок: 2, 4;.
Садовое общество «Пенсионер»: 4, 11, 19, 21, 146А, 222А;.
Садовое общество «Тюльпан»: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21;.
Садовое товарищество «Весна», 7.
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