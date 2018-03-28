Наркоманов в Хабаровском крае будут спасать по-новому

Единая система реабилитации наркозависимых появится в Хабаровском крае. Она объединит усилия государственных учреждений здравоохранения и некоммерческих организаций. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это предложение рассмотрели участники первого в этом году заседания антинаркотической комиссии региона. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции с главами муниципальных районов.

— С этого года мы будем выстраивать тесное сотрудничество лечебных учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас разрабатывается регламент взаимодействия. В итоге люди, обратившиеся за помощью, получат полное сопровождение — от лечения до последующего наблюдения в течение нескольких лет. Такой подход должен исключить возвращение излечившегося гражданина к пагубным пристрастиям, — сказал начальник отдела главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края Сергей Ощепков.

Вячеслав Шпорт, проводивший заседание, одобрил инициативу, поручил продумать концепцию новой системы реабилитации и распорядился уделить максимум внимания профилактической работе. — Все мы знаем, что сегодня большинство наших сограждан очень активно пользуется интернетом. И, что самое главное, этот ресурс используют наркодилеры для сбыта. Поэтому мы просто обязаны вести работу в соцсетях, где можно через различные сообщества доносить нужную информацию и предупреждать людей, — подчеркнул губернатор.