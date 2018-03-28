Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
Как собственный дом убивает вас
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Елена Воробей сменила имидж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
03:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Наркоманов в Хабаровском крае будут спасать по-новому

За последние три года в Хабаровском крае уменьшилось число наркоманов.

Единая система реабилитации наркозависимых появится в Хабаровском крае. Она объединит усилия государственных учреждений здравоохранения и некоммерческих организаций. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это предложение рассмотрели участники первого в этом году заседания антинаркотической комиссии региона. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции с главами муниципальных районов.

 — С этого года мы будем выстраивать тесное сотрудничество лечебных учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас разрабатывается регламент взаимодействия. В итоге люди, обратившиеся за помощью, получат полное сопровождение — от лечения до последующего наблюдения в течение нескольких лет. Такой подход должен исключить возвращение излечившегося гражданина к пагубным пристрастиям, — сказал начальник отдела главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края Сергей Ощепков.

Вячеслав Шпорт, проводивший заседание, одобрил инициативу, поручил продумать концепцию новой системы реабилитации и распорядился уделить максимум внимания профилактической работе. — Все мы знаем, что сегодня большинство наших сограждан очень активно пользуется интернетом. И, что самое главное, этот ресурс используют наркодилеры для сбыта. Поэтому мы просто обязаны вести работу в соцсетях, где можно через различные сообщества доносить нужную информацию и предупреждать людей, — подчеркнул губернатор.

Что же касается самой наркомании, то за последние три года заболеваемость уменьшилась на 18,3%, количество человек с диагнозом «пагубное употребление» также сократилось на 23% — в 2017 году всего было зарегистрировано 2,7 тыс больных. — В настоящее время лечение наркобольных производится на базе двух крупных наркологических диспансеров в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Пациентов в них диагностируют, лечат, оказывают психологическую помощь, психотерапию, предлагают социально-реабилитационную работу. Возвращают наркозависимых к нормальной жизни и негосударственные организации, которые входят в специальный реестр официальных поставщиков соцуслуг. В крае работают три таких объединения — АНО «Омега-ДВ», АНО «Дальний Восток», ООО «Выход», — уточнили в пресс-службе правительства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хабаровск готовит первый монументальный подарок Китаю
28 марта объявлено национальным днем траура в связи с трагедией в Кемерове
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь