Желающим отмыть и украсить Владивосток выдадут инвентарь

По словам диспетчера ООО «Управляющая компания Советского района» Генриетты Волк, их организация участвует в двухмесячнике чистоты и занимается уборкой придомовых территорий от мусора каждый год. К субботникам присоединяются и собственники жилья, которые выходят во дворы красить лавочки, собирать мусор, чинить качели и высаживать цветы.
«Мы готовы предоставить необходимый инвентарь — грабли, перчатки, ведра, метлы, саженцы, лопаты. Главное — это желание самих собственников», — говорит Генриетта Волк.
Многие УК заблаговременно уведомляют о дате проведения субботника: расклеивают объявления или же созваниваются с активистами. Так, по их мнению, можно привлечь гораздо больше жильцов.
Облагораживать территорию будут также работники различных предприятий, транспортных компаний, учреждений культуры, образования и здравоохранения, представители творческих объединений и другие горожане.
Желающие озеленить свои дворы или подведомственные территории могут приобрести посадочный материал в питомниках, адреса которых указаны на сайте администрации Владивостока.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», мэрия Владивостока анонсировала начало санитарного двухмесячника, который проходит ежегодно. На этот раз он стартует в краевой столице 2 апреля. Работы по благоустройству охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы. В этом году специалисты планируют высадить более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников, 330 деревьев хвойных и лиственных пород.
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