Желающим отмыть и украсить Владивосток выдадут инвентарь

По словам диспетчера ООО «Управляющая компания Советского района» Генриетты Волк, их организация участвует в двухмесячнике чистоты и занимается уборкой придомовых территорий от мусора каждый год. К субботникам присоединяются и собственники жилья, которые выходят во дворы красить лавочки, собирать мусор, чинить качели и высаживать цветы.

«Мы готовы предоставить необходимый инвентарь — грабли, перчатки, ведра, метлы, саженцы, лопаты. Главное — это желание самих собственников», — говорит Генриетта Волк.

Многие УК заблаговременно уведомляют о дате проведения субботника: расклеивают объявления или же созваниваются с активистами. Так, по их мнению, можно привлечь гораздо больше жильцов.

Облагораживать территорию будут также работники различных предприятий, транспортных компаний, учреждений культуры, образования и здравоохранения, представители творческих объединений и другие горожане.

Желающие озеленить свои дворы или подведомственные территории могут приобрести посадочный материал в питомниках, адреса которых указаны на сайте администрации Владивостока.