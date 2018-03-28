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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

Желающим отмыть и украсить Владивосток выдадут инвентарь

Общегородской субботник пройдёт во Владивостоке 21 апреля. Администрация города предлагает местным жителям обратиться к управляющим компаниям или ТСЖ за необходимым инвентарём, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам диспетчера ООО «Управляющая компания Советского района» Генриетты Волк, их организация участвует в двухмесячнике чистоты и занимается уборкой придомовых территорий от мусора каждый год. К субботникам присоединяются и собственники жилья, которые выходят во дворы красить лавочки, собирать мусор, чинить качели и высаживать цветы.

«Мы готовы предоставить необходимый инвентарь — грабли, перчатки, ведра, метлы, саженцы, лопаты. Главное — это желание самих собственников», — говорит Генриетта Волк.

Многие УК заблаговременно уведомляют о дате проведения субботника: расклеивают объявления или же созваниваются с активистами. Так, по их мнению, можно привлечь гораздо больше жильцов.

Облагораживать территорию будут также работники различных предприятий, транспортных компаний, учреждений культуры, образования и здравоохранения, представители творческих объединений и другие горожане.

Желающие озеленить свои дворы или подведомственные территории могут приобрести посадочный материал в питомниках, адреса которых указаны на сайте администрации Владивостока.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», мэрия Владивостока анонсировала начало санитарного двухмесячника, который проходит ежегодно. На этот раз он стартует в краевой столице 2 апреля. Работы по благоустройству охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы. В этом году специалисты планируют высадить более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников, 330 деревьев хвойных и лиственных пород.

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