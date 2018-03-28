В приморских торговых центрах идут массовые проверки. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Из рук в руки — уведомление о проверке. Это значит — уже в ближайшие часы торговый центр может ждать встречи с комиссией. В Приморье стартует волна внеплановых рейдов по пожарной безопасности. Представители прокуратуры и МЧС этаж за этажом исследуют все крупные торговые и развлекательные комплексы края и проверят системы автоматической защиты.
Светлана Таболова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района г. Владивостока: «Это и автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения. Проверим состояние путей эвакуации, ширину прохода, какими материалами отделаны. Также посмотрим подъездные пути и знания персонала».
Самое главное требование к большим центрам — не менее двух эвакуационных выходов на этаж. И обязательно открытых.
Юрий Щербак, начальник службы безопасности торгового центра: «На этих дверях систем электромагнитных замков. В случае пожара автоматически разблокируются».
А вот насколько система исправна и не подведет ли в случае ЧП, эксперты комиссии выяснят на месте.
Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «В случае выявления правонарушения правоохранительные органы примут исчерпывающие меры».
Под проверку попадут все города края. А это больше 100 торговых комплексов и около двух десятков кинотеатров. Кстати, по мнению приморцев, в полной безопасности они не могут себя чувствовать ни в одном заведении.
— Люди предоставлены сами себе. Безалаберность.
— Вот повсюду решетки, хотя не положено по правилам. Берегут имущество торговые центры.
— Честно говоря, не обращал внимание, но сейчас с внучкой буду внимательнее смотреть.
Отдельная проверка ожидает детсады и школы Владивостока. Это личное поручение главы города. Инструктаж и разъяснительные беседы проведут с педагогами, родителями и детьми. И уже в апреле в учебных учреждениях краевой столицы пройдут масштабные учения.
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