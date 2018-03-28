Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Скажите себе: «Да, это случилось». Как пережить трагедию
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
В посольстве России ответили на предложение присоединить Британию
Савченко обратилась с прошением к Путину
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
03:32 (мск), источник: Вести Приморье

В приморских торговых центрах идут массовые проверки. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Приморские торговые центры ждут массовые проверки. По поручению Генеральной прокуратуры по всей стране пройдут внеплановые рейды по пожарной безопасности. В проверочном списке развлекательные и торговые комплексы, кинотеатры. Масштабная кампания — ответные меры на страшную трагедию в Кемерово, где накануне в результате сильного пожара погибли люди. На что комиссии обратят внимание в первую очередь?

Источник: Вести Приморье

Из рук в руки — уведомление о проверке. Это значит — уже в ближайшие часы торговый центр может ждать встречи с комиссией. В Приморье стартует волна внеплановых рейдов по пожарной безопасности. Представители прокуратуры и МЧС этаж за этажом исследуют все крупные торговые и развлекательные комплексы края и проверят системы автоматической защиты.

Светлана Таболова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района г. Владивостока: «Это и автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения. Проверим состояние путей эвакуации, ширину прохода, какими материалами отделаны. Также посмотрим подъездные пути и знания персонала».

Самое главное требование к большим центрам — не менее двух эвакуационных выходов на этаж. И обязательно открытых.

Юрий Щербак, начальник службы безопасности торгового центра: «На этих дверях систем электромагнитных замков. В случае пожара автоматически разблокируются».

А вот насколько система исправна и не подведет ли в случае ЧП, эксперты комиссии выяснят на месте.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «В случае выявления правонарушения правоохранительные органы примут исчерпывающие меры».

Под проверку попадут все города края. А это больше 100 торговых комплексов и около двух десятков кинотеатров. Кстати, по мнению приморцев, в полной безопасности они не могут себя чувствовать ни в одном заведении.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Люди предоставлены сами себе. Безалаберность.

— Вот повсюду решетки, хотя не положено по правилам. Берегут имущество торговые центры.

— Честно говоря, не обращал внимание, но сейчас с внучкой буду внимательнее смотреть.

Отдельная проверка ожидает детсады и школы Владивостока. Это личное поручение главы города. Инструктаж и разъяснительные беседы проведут с педагогами, родителями и детьми. И уже в апреле в учебных учреждениях краевой столицы пройдут масштабные учения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 21 погиб, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь