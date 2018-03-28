«Яма» и сейчас актуальна: питерский режиссёр покажет Хабаровску новую драму
Егор Чернышов рассказал, как работал над постановкой и каково это — кочевать из театра в театр.
Егор Чернышов рассказал, как работал над постановкой и каково это — кочевать из театра в театр.
Петербургский режиссёр Егор Чернышов завершает в Хабаровске работу над новым спектаклем — драмой «Яма» по мотивам повести Александра Куприна. Премьера состоится в краевом театре драмы 6 апреля, сейчас в постановку вносятся последние штрихи перед первым массовым показом. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» поговорила с Егором Чернышовым о том, как он расскажет хабаровчанам историю о жизни проституток, есть ли в городах понятие «наш зритель» и каково сейчас живётся кочующим режиссёрам.
Что для вас как для режиссёра стало интересным в ходе работы над «Ямой»? Как вы показываете это произведение?
Есть некая скандальная слава у материала, книга была даже
Что ещё любопытно? Любопытно, что это 1916 год, разгар Первой мировой, и до революции осталось
Вы размышляли о том, как это воспримет наш, хабаровский зритель?
Это такое расхожее клише: «Наш зритель — он такой, он идёт вот на это». Но нет: зритель — это я, это вы, мы все очень разные, и нравится нам разное. Любое обобщение сразу приводит к
— Тем не менее, какой реакции вы ждёте от зрителя на эту постановку?
— Режиссёр, по большому счёту, рассказчик истории. Он берёт историю, которая ему интересна, и, как и любой рассказчик, начинает её передавать. Естественно, он ставит акценты в тех местах, которые ему кажутся интересными, которые
На каких моментах в «Яме» вы сделали акценты?
Основные сюжетные линии, которые есть у Куприна — история Жени, история Любки, которую забрали [из публичного дома], история Тамары с её революцией — они все сохранены и развиваются. Лейтмотивом идёт история Жени, её социальный протест против общества потребления. Пожалуй, это основной сюжет спектакля. В конце будет любопытный диалог героини с автором о том, какой финал нужен произведению. У меня будет открытый финал, который строится на споре автора и героини. В финале у Куприна тоже есть это противоречие, просто я разбиваю его на два голоса.
По какой инсценировке повести «Яма» вы работали? Или вы использовали несколько пьес?
В последнее время развивается такая интересная тенденция: спектакли ставятся не по пьесам, а по прозе, которая инсценирована
Как организована ваша работа в последнее время?
Я сейчас на свободных хлебах. Институт главных режиссёров умирает, театр всё больше и больше становится директорским. Поэтому, естественно, содержать режиссёра театру не по карману — не в плане того, что его не прокормить, а плане того, что любой главный режиссёр привносит с собой художественную политику, а вот эту политику театру не переварить. Потому что ему нужны комедии, нужны
Вам это нравится?
В этом есть свои плюсы и минусы. У кочевника очевидный плюс в том, что он всегда в форме. Он не может быть хилым, больным. Но накопления, конечно, не происходит, потому что вся культура накоплена оседлыми народами, кочевники её только переносят. Понятно, что любой новый город, любой незнакомый театр тебя
Вы пока не обсуждали с театром драмы вашу дальнейшую работу?
Пока нет. Театр не знает меня, не знает, что я сделал. Покажем одну работу, а потом посмотрим.
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