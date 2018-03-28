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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

130 тысяч нарушений: фотокамеры приморцев не пугают

По материалам фотокамер на дорогах Приморья возбуждено 133 тысячи 142 дела об административных правонарушениях, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Источник: AP 2018

Сумма наложенных штрафов составила 59 млн 038 тысяч рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 118 тыс. 223 постановлений о наложении штрафа на сумму 45 млн. 118 тыс. 750 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) — 5 тыс. 666 дел на сумму 6 млн. 329 тыс. 250 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) — 4 тыс. 642 дела на сумму 2 млн 292 тыс. 500 рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки направлено в суды 1129 административных материалов.

Михаил Грач.

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