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03:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане предложили создать парк в Южном микрорайоне города

Жители Индустриального района Хабаровска попросили обустроить парк в Южном микрорайоне краевой столицы. С таким предложением активисты обратились к депутату городской думы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Источник: Reuters

«Наш район имеет большую территорию и возможность для создания новых мест отдыха. Людям, проживающим в Южном, конечно, хочется иметь парк в шаговой доступности, а не выбираться для прогулок в центр. Ближайшая зона отдыха — парк Гагарина, до которого тоже надо ехать почти десять остановок», — рассказала депутат Хабаровской думы Нина Выходцева.

Хабаровчане также предложили места для создания будущего парка — возле школы № 70 и на перекрестке улиц Рокоссовского и Ворошилова. Депутат собирается озвучить инициативу горожан на заседании думы.

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