Хабаровчане предложили создать парк в Южном микрорайоне города
Жители Индустриального района Хабаровска попросили обустроить парк в Южном микрорайоне краевой столицы. С таким предложением активисты обратились к депутату городской думы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
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