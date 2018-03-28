Хабаровчане предложили создать парк в Южном микрорайоне города

«Наш район имеет большую территорию и возможность для создания новых мест отдыха. Людям, проживающим в Южном, конечно, хочется иметь парк в шаговой доступности, а не выбираться для прогулок в центр. Ближайшая зона отдыха — парк Гагарина, до которого тоже надо ехать почти десять остановок», — рассказала депутат Хабаровской думы Нина Выходцева.