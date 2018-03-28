Стало известно, когда тревожная сирена напугает владивостокцев

В различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания «Россия-1», «Россия-24 «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», каналы радио- и проводного вещания «Радио России» и «Маяк», а также каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Отметим, что звук сирены — это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!», который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.