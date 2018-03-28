Хабаровск готовит первый монументальный подарок Китаю
Китайцы передали краевому центру уже четвёртую скульптурную композицию.
Китайцы передали краевому центру уже четвёртую скульптурную композицию.
Хабаровские художники готовят свой ответный шаг китайским коллегам, которые изготовили, подарили и установили в краевой столице уже 4 монументальные фигуры. Скульптуру в честь 25-летия побратимских связей с Харбином наши мастера изготовят до июня. Эскиз уже отправлен в Китай на согласование, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Как будет выглядеть наш подарок, сейчас не скажу. Нужно дождаться, когда принимающая сторона согласует эскиз, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель мэра Хабаровска по международным связям Александр Александров. — Праздновать четверть века побратимских связей мы будем в июне. А это значит, что к этому моменту Харбин подарок получит. Это будет первый монументальный презент Китаю от Хабаровска.
— Этот подарок уезд Фуюань сделал в честь 70-летия победы над милитаристской Японией. Монтаж планируется на конец апреля, после наступления устойчивой положительной температуры воздуха. Подарок будут устанавливать наши мастера. Правда, приедут два специалиста из Китая осуществлять авторский надзор, — объяснил Александр Александров. Так монтировали третий китайский сувенир — пипу и балалайку, что красуется на пересечении Амурского бульвара и улицы Шеронова. Он подарен в честь 20-летия установления побратимских связей между Харбином и Хабаровском. Еще один подарок «Мир и дружба» прибыл из Суйфэньхэ и ныне украшает перекрёсток улиц Ленина и Волочаевской. Одновременно с этой скульптурой прибыла еще одна из города Цзямусы. Она символизирует «Счастье и богатство» на перекрёстке Синельникова и Ленинградской.
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