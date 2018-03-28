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03:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск готовит первый монументальный подарок Китаю

Китайцы передали краевому центру уже четвёртую скульптурную композицию.

Хабаровские художники готовят свой ответный шаг китайским коллегам, которые изготовили, подарили и установили в краевой столице уже 4 монументальные фигуры. Скульптуру в честь 25-летия побратимских связей с Харбином наши мастера изготовят до июня. Эскиз уже отправлен в Китай на согласование, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Как будет выглядеть наш подарок, сейчас не скажу. Нужно дождаться, когда принимающая сторона согласует эскиз, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель мэра Хабаровска по международным связям Александр Александров. — Праздновать четверть века побратимских связей мы будем в июне. А это значит, что к этому моменту Харбин подарок получит. Это будет первый монументальный презент Китаю от Хабаровска.

Тем временем Китай преподнёс Хабаровску уже несколько скульптур. Уезд Фуюань провинции Хэйлунцзян подарил краевой столице бетонный лотос с мраморной облицовкой. Его вес — 180 тонн. Монумент уже находится в Хабаровске. Скульптуру планируют установить на пересечении улиц Гоголя и Уссурийского бульвара.

— Этот подарок уезд Фуюань сделал в честь 70-летия победы над милитаристской Японией. Монтаж планируется на конец апреля, после наступления устойчивой положительной температуры воздуха. Подарок будут устанавливать наши мастера. Правда, приедут два специалиста из Китая осуществлять авторский надзор, — объяснил Александр Александров. Так монтировали третий китайский сувенир — пипу и балалайку, что красуется на пересечении Амурского бульвара и улицы Шеронова. Он подарен в честь 20-летия установления побратимских связей между Харбином и Хабаровском. Еще один подарок «Мир и дружба» прибыл из Суйфэньхэ и ныне украшает перекрёсток улиц Ленина и Волочаевской. Одновременно с этой скульптурой прибыла еще одна из города Цзямусы. Она символизирует «Счастье и богатство» на перекрёстке Синельникова и Ленинградской.

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 Хабаровск готовит первый монументальный подарок Китаю
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