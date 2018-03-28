Хабаровск готовит первый монументальный подарок Китаю

Хабаровские художники готовят свой ответный шаг китайским коллегам, которые изготовили, подарили и установили в краевой столице уже 4 монументальные фигуры. Скульптуру в честь 25-летия побратимских связей с Харбином наши мастера изготовят до июня. Эскиз уже отправлен в Китай на согласование, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Как будет выглядеть наш подарок, сейчас не скажу. Нужно дождаться, когда принимающая сторона согласует эскиз, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель мэра Хабаровска по международным связям Александр Александров. — Праздновать четверть века побратимских связей мы будем в июне. А это значит, что к этому моменту Харбин подарок получит. Это будет первый монументальный презент Китаю от Хабаровска.

Тем временем Китай преподнёс Хабаровску уже несколько скульптур. Уезд Фуюань провинции Хэйлунцзян подарил краевой столице бетонный лотос с мраморной облицовкой. Его вес — 180 тонн. Монумент уже находится в Хабаровске. Скульптуру планируют установить на пересечении улиц Гоголя и Уссурийского бульвара.